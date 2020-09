Diano Marina: prescrizione per il voto di scambio 'light' del 2011, Za Garibaldi "Tempi lunghi della Giustizia"

“Per quanto mi riguarda sono contento che sia finita questa vicenda, che non avrebbe neppure dovuto iniziare e che avrebbe dovuto concludersi con una assoluzione, come infine sono certo avverrà per chi ha deciso di andare ugualmente a processo”.

E’ intervenuto in questo modo Cristiano Za Garibaldi, vice Sindaco di Diano Marina, in merito alla sentenza di questa mattina con cui il giudice del Tribunale di Imperia ha dichiarato l’intervenuta prescrizione e dunque l’estinzione del procedimento per l’ipotesi di reato di voto di scambio ‘light’ in riferimento a episodi contestati nel corso delle Elezioni amministrative di Diano Marina del 2011".

“Purtroppo questi sono i tempi della Giustizia in Italia. Ci sono voluti 7 anni – termina Za Garibaldi - per poi arrivare alla prescrizione. In qualche modo, la Giustizia ha trionfato anche in questo caso, anche se con un po’ di amarezza per chi come me è nato e cresciuto nel rispetto delle Istituzioni. Voglio comunque sottolineare che nella fase dibattimentale del procedimento non è stata evidenziata alcuna pecca nel mio e nel nostro comportamento”.