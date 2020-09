Ventimiglia: continuo arrivo di migranti, riunione alla Caritas per chi vuole dare una mano

A Ventimiglia continuano ad arrivare migranti, che vogliono esclusivamente andare in altri paesi europei e, tra questi anche donne incinta e bambini di ogni età.

“La chiusura del Campo Roya – evidenzia la Caritas Intemelia - e l'assenza di servizi dedicati all'accoglienza, richiedono ancora una volta che la società civile si faccia carico di offrire umanità e servizi negati dalle istituzioni”.

Proprio per questo chi vuole impegnarsi attivamente per dare una mano nel sostegno alle famiglie migranti può partecipare ad un incontro che si terrà alla Spes di corso Limone Piemonte 63 a Ventimiglia. L’appuntamento è fissato per giovedì prossimo alle 19.