Torna di moda il ballo Latino Americano: sempre più giovani iscritti alla A.S.D. “Noi della LDM”

Sempre più ragazzi soprattutto intorno ai 30 anni si avvicinano, stanchi della routine, al ballo Latino Americano, dove trovano un ambiente divertente e stimolante. “Abbiamo scoperto un mondo che non ci aspettavamo” dicono gli allievi di Luca Di Michele, presidente della ASD “Noi della LDM”, insegnante e coreografo con un’esperienza ultraventennale.

“Noi della LDM” ha formato negli anni centinaia di ballerini, dal semplice appassionato ai più esperti. Oggi l’associazione ha uno staff di giovani ragazzi, tra insegnanti, assistenti e collaboratori, che lavorano per raggiungere un unico scopo: divulgare in tutta la galassia la passione per il ballo Latino Americano!

Chi entra a far parte dell’associazione sportiva “Noi della LDM” trova esperienza, passione e cultura, in un ambiente vivace e dinamico.

“Spesso ci dicono che i nostri allievi si riconoscono subito dalla gioia che esternano mentre ballano – ci spiega Luca Di Michele - il segreto è fornire loro gli strumenti giusti per comprendere fino in fondo la connessione tra musica, ballo e tradizione. In questo modo nasce in loro una forte passione, che li porta a godersi il momento e non solo ad eseguire meccanicamente dei passi. Il ballo è uno sport, ma ha anche un'importante componente artistica ed emotiva: unendo tecnica e sentimento si crea un mix irresistibile”.

Abbiamo chiesto a Luca quali siano le sfide che i suoi allievi devono superare e ci ha confessato: “Tante persone arrivano con diversi pregiudizi. Soprattutto gli uomini fanno spesso molta resistenza all’inizio e cedono solo per sfinimento alle richieste della compagna. Non ci crederete mai, ma continuamente vediamo la situazione ribaltarsi in brevissimo tempo. Quelle stesse persone che avrebbero giurato di non muovere mai un passo, rimangono con noi per anni e si appassionano come non avrebbero mai immaginato. Un altro scoglio iniziale è la paura di non essere in grado di ballare o di sentirsi in imbarazzo, ma fin da subito gli allievi si accorgono di essere tutti nella stessa situazione e creano una sorta di alleanza tra di loro e con gli insegnanti. Si forma, così, un ambiente in cui ci si motiva a vicenda e ci si supporta per progredire insieme, con un beneficio personale e di autostima che va molto oltre il ballo. Un altro effetto collaterale che viene a crearsi, è che si instaurano delle amicizie profonde e durature. E’ sempre gratificante vedere chi nel corso delle prime lezioni si sentiva un palo, abbandonare poi i suoi freni, godersi la musica e divertirsi senza preoccupazioni”.

E’ proprio per questo che la a.s.d. “Noi della LDM” crea regolarmente corsi per chi non ha mai ballato, con l’obiettivo di fornire una soluzione ai più svariati bisogni: tenersi in forma, vivacizzare il rapporto di coppia, conoscere nuove persone o trovare uno svago che permetta di evadere dallo stress quotidiano.

A settembre partiranno, in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, quattro corsi per principianti:

Marca il Passo : corso base di Salsa e Bachata per chi non ha mai ballato, adatto ai principianti di tutte le età. Oltre all’insegnante principale sono presenti degli assistenti esperti, disponibili ad aiutare affinché nessuno rimanga indietro.

- Latin Urban : avrete sicuramente notato che in tutte le radio si sentono i brani latini: la musica Latin Urban ormai è una realtà nella discografia mondiale. Questo corso è dedicato ai giovani tra i 15 e i 24 anni, che impareranno a muoversi sui ritmi del Reggaeton, della Bachata e della Salsa così potranno finalmente ballare la loro musica preferita.

- Latin Green : il nostro corso di Ballo Latino Americano diretto ai bambini. Impareranno ad avere un ottimo senso del ritmo e della coordinazione in un ambiente sano, socievole e divertente.

- Latin Fitness: il giusto equilibrio tra Ballo Latino, Aerobica e Stretching. Dedicato a chi cerca un allenamento divertente e non troppo impegnativo, che possa essere una valvola di sfogo per scaricare completamente le tensioni della giornata.

I corsi si svolgeranno in tre sedi: Sanremo, Bordighera e Riva Ligure. Gli orari e i dettagli sono sul sito www.noidellaldm.com e gli insegnanti sono disponibili per informazioni al numero 328 453 60 30 o all’indirizzo email info@noidellaldm.com.