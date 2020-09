Marco Scajola: "Concluso l’iter per l’assegnazione di fondi al Comune di Imperia per l’edilizia scolastica"

Nelle prossime ore l’Assessorato all’Urbanistica della Regione Liguria notificherà al Comune di Imperia l’atto formale di concessione ed impegno di 1 milione e 50 mila euro di finanziamento per la messa in sicurezza di edifici scolastici comunali per gli aspetti relativi alla prevenzione incendi. Saranno interessati in particolare i plessi scolastici di Piazza Calvi, Piazzetta De Negri e Caramagna per un importo pari a circa 328 mila euro, più il plesso di Piazza Roma per ulteriori 722 mila euro.