Sanremo: 53mila euro di contributi comunali per gli eventi da agosto a novembre, dai 30mila per lo Yacht Club ai 500 per Sanremo On

In una delle ultime riunioni di giunta l'amministrazione matuziana ha discusso l’approvazione del quadro economico con i contributi per gli organizzatori degli eventi in collaborazione con il Comune da agosto a novembre. In totale Palazzo Bellevue investirà 53 mila euro per una serie di iniziative che abbracciano i gusti più disparati.

Il ‘record’ per il finanziamento più alto va allo Yacht Club Sanremo con 30 mila euro per: regata internazionale J70 Cup Terza Cup (21/25 ottobre), regata Trofhee Grimaldi (6/8 novembre) e regata internazionale J70 Cup Quarta Cup (12/15 novembre).

L’associazione Over 2000 Riders ha ottenuto 6 mila euro per l’organizzazione dell’11ª edizione della Hard All Tour Sanremo/Sestriere in programma dal 4 al 6 settembre, mentre 5 mila euro sono andati a Tennis Sanremo 1897 per la ITF Senior Championship (24/30 agosto). Al Sanremo Rugby il Comune ha concesso 4 mila euro per il prologo del Festival del Rugby (29/30 agosto) e il Festival del Rugby (17/18 ottobre), mentre 2 mila euro ciascuno sono andati a Concommercio Sanremo per Saldi di Gioia (15/16 agosto) e alla Asd Tennis Solaro per la Voleè Cup Tennis (21/30 agosto).

Tra i finanziamenti minori: 1.500 euro all’Ariston per il cinema all’aperto in piazza Borea D’Olmo (agosto), 1.500 euro alla Polisportiva Dilettantistica Corpo e Movimento per la tappa del Circuito Serie Beach (4/6 settembre), 1.000 euro all’Automobil Club del Ponente Ligure per la Riviera Electric Challenge (9/11 settembre) e 500 euro a Sanremo On per La Via del Sale Limone/Sanremo (29 agosto).