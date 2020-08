Sanremo: via alla gara d’appalto per la gestione triennale del campo da calcio ‘Pian dei Cavalieri’, sono due le società interessate

Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno avviato la gara d’appalto per la gestione del campo da calcio di ‘Pian dei Cavalieri’. Un impianto che, come si legge sui documenti, il Comune definisce ‘Privo di rilevanza economica' ma che ha attratto l’attenzione di due società sportive che hanno risposto all’indagine di mercato.

La società vincitrice si aggiudicherà la gestione del campo per tre anni e rinnovabile per altri tre. L’affidamento non comporta nessun impegno di spesa siccome non è previsto alcun corrispettivo né alcun introito considerato che non viene richiesto il versamento di un canone da parte dell’affidatario del servizio di gestione.