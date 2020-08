Dal Principato di Monaco le immagini del 'Cipriani' di Flavio Briatore chiuso per due casi di Coronavirus (Foto)

Non solo la questione 'Billionaire', non solo la positività al covid del suo patron Flavio Briatore. L'imprenditore italiano noto in tutto il mondo deve fare i conti anche con la chiusura del suo ristorante monegasco 'Cipriani'. La presenza di due dipendenti positivi al covid ha imposto la chiusura del locale che oggi, in pieno agosto, fa un certo effetto vedere con le serrande abbassate.

Sul sito del Cipriani è stata pubblicata questa nota informativa: “Sfortunatamente, un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi al coronavirus. Per un eccesso di cautela e con la stessa cura e sicurezza dei nostri ospiti e del team, abbiamo deciso di chiudere temporaneamente Cipriani”.

Nelle foto del nostro Tonino Bonomo le immagini del 'Cipriani' al suo primo giorno di chiusura al pubblico.