Sanremo: ricerca di amianto negli edifici comunali, prolungato l’incarico esterno a uno studio genovese

Anche nel 2020 il Comune di Sanremo prosegue nei lavori per l’individuazione e la bonifica dell’amianto negli edifici pubblici. Di recente gli uffici di Palazzo Bellevue hanno per questo prolungato l’accordo con lo studio genovese ‘Peroni’ nella persona di Marco Lisciotto in qualità di legale rappresentante.

Sul documento si legge che “è necessario estendere l’incarico all’anno 2020 e l’assistenza offerta dal professionista andrà durata subordinata alla presenza di manufatti contenenti amianto”.

L’ammontare complessivo dell’incarico è di 3.200 euro oltre al contributo EPAP di 64 euro e IVA al 22% pari a 718,08 euro per un totale di 3.982,08 euro.