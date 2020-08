Sanremo: alla piscina Marina di Capo Nero la presentazione del libro “Un Pastis al Bar Marco” di Morena Fellegara

Continua il tour promozionale del primo libro della sanremese Morena Fellegara, edito dai Fratelli Frilli nella collana i Tascabili Noir. La piscina Marina di Capo Nero ospiterà la presentazione del volume domenica alle 17.45.

Fellegara, classe 1975, infermiera di lavoro e triatleta per passione, ha scritto un giallo ambientato nel bar dei suoi genitori Mario e Lina, dove è cresciuta. La storia prende l’avvio dal furto di una schedina vincente, un tredici milionario, la notte del 22 marzo 1981. Attraverso “La prima indagine sanremese di un barista-investigatore”, che verrà illustrata dall'autrice, sarà possibile fare un tuffo nella ‘famiglia’ creata dagli avventori del locale e nella comunità della via Martiri degli anni 80, non senza un pizzico di nostalgia. Dal 1968 all’inizio degli anni 2000, infatti, il Bar Marco è stato un punto di riferimento per un’intera strada della Città dei Fiori. Il gioco del biliardo farà da leitmotiv al racconto.

La scrittrice dialogherà con Anna Maria Castellana, giornalista free lance, e l’appuntamento sarà arricchito da intermezzi musicali e dalle letture degli attori Loredana de Flaviis e Matteo Cassini. L’assistenza tecnica verrà curata da Carlo Ormea. Al termine i partecipanti potranno intrattenersi gradevolmente presso il bar della struttura balneare.

Per informazioni si può telefonare al numero 347/4625382.