Imperia: domani sera, visita alla Cupola della Basilica di San Maurizio a cura del 'Comitato Sotto Tina'

Continuano le visite alla Cupola della Basilica di san Maurizio. Sabato 22 agosto, in concomitanza con la manifestazione ‘Shopping, music and food by night’ organizzata dal Civ Porto Maurizio, è prevista una visita guidata all’interno del Duomo, dalle ore 20.00 in poi, fino alle ore 23.30, con salita attraverso i circa 200 scalini che portano al raggiungimento della cupola, ed uscita, il tutto in completa sicurezza, della durata di 30 minuti.

Spiegano gli organizzatori: "Potrete osservare un panorama a 360 gradi, dal mare mediterraneo ai monti delle prealpi liguri, e una visione dei ‘tetti’ della quasi totalità della città di Porto Maurizio, sia quella medioevale, che quella moderna, il tutto sotto un cielo stellato.

Nell’ambito della raccolta fondi del Comitato, inerente l’oggetto sociale, è previsto un contributo, da parte dei partecipanti adulti, di 5 euro.

Poiché sono ancora in vigore misure restrittive per il contenimento della pandemia, chi desidera partecipare alla visita guidata deve obbligatoriamente osservare le seguenti ‘regole’

1) Il numero dei partecipanti verrà contingentato, in gruppi di 10 persone.

2) È, quindi, obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata via telefono o WhatsApp al numero 339 2077479, oppure tramite una mail al seguente indirizzo: comitatosottotina@gmail.com

3) È necessario venire muniti di mascherina, mentre il comitato provvederà agli erogatori di gel disinfettante.

L’appuntamento, per i prenotati, è fissato in Porto Maurizio, Piazza Duomo, alla porta della Basilica corrispondente al campanile Sud (quello senza campane ed orologio)".