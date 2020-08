Al via le adesioni per il 2021 all’Associazione dei Ristoranti della Tavolozza, che festeggerà nel 2021 i 30 anni di attività

Le richieste di conferma e di nuove adesioni per il prossimo anno devono essere comunicate entro il giorno 20 settembre 2020 compilando l’apposito modulo 2021 a questo link. Confermata la scelta editoriale che prevede: versione in tre lingue dei testi e sviluppo di una maggiore sinergia fra ristorante, cucina, produttori e territorio. L’Associazione in questi ultimi anni ha prodotto diverse iniziative culturali, sostenendo gli eventi gastronomici del territorio e numerose serate a tema dei diversi ristoranti aderenti al sodalizio.

2021: settima edizione della Guida

La pubblicazione della Guida giunta alla settima edizione ha riscosso un crescente successo fra i turisti ed in particolare quelli stranieri. Particolarmente apprezzate la grafica, le immagini a colori e il testo redazionale in tre lingue. Il prossimo anno l’associazione, fondata da Claudia Ferraresi nel 1990, raggiungerà l’importante traguardo dei 30 anni di attività. Il direttivo dell'associazione si appresta a lanciare iniziative speciali per festeggiare il trentennale del sodalizio nella primavera del 2021.

“Nella Guida dei Ristoranti – spiega Claudio Porchia, Presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza – sono inseriti i locali, che hanno adottato il decalogo dell’accoglienza; non si assegnano punteggi e non si stilano classifiche, ma sono riportate le informazioni classiche, a partire dai prezzi medi dei menù e dei piatti, insieme alle ricette preferite dal cuoco ed alcune curiosità della storia gastronomica delle cucine regionali del Piemonte e della Liguria.

Per l’inserimento nella pubblicazione non sono richiesti contributi ai partecipanti,

ma il costo è interamente sostenuto dagli sponsor che finanziano in parte la produzione e la promozione della guida. L’inserimento nella nostra pubblicazione ed all’interno del nostro sito web, è a totale discrezione del Consiglio Direttivo, dopo un’attenta valutazione delle schede di adesione e della verifica del possesso dei requisiti richiesti. Per l’inserimento in guida per il 2020 le conferme e le nuove adesioni devono essere comunicate entro il giorno 20 ottobre 2019, compilando l’apposito modulo"

L’uscita della prossima edizione della Guida dei Ristoranti della Tavolozza è prevista per la primavera del 2021.

Maggiori informazioni sul sito www.ristorantidellatavolozza.it