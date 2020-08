Gabriele Ogliaro di Arma di Taggia eletto vicepresidente nazionale dell'Associazione Fieristi Italiani

Gabriele Ogliaro, ambulante di Arma di Taggia è diventato vicepresidente nazionale dell'Associazione Fieristi Italiani. Ogliaro entra a far parte del direttivo nazionale guidato dalla nuova presidente Rosi Cappello. E' stato contestualmente rinnovato il direttivo ora composto anche dal segretario Davide Allevi e dai consiglieri Ivan Scarpa (Sardegna), Valeria Baronti (Toscana) e Raffaele Germano (Piemonte)

Un importante traguardo per questo commerciante che ricopriva già il ruolo di delegato regionale per la Liguria. Suo l'impegno a fare proprie le istanze del territorio che rappresenta e soprattutto di una categoria che più di altre sta patendo ancora le conseguenze economiche legate alla pandemia.

"Da parte nostra ci metteremo il cuore per far riaprire il prima possibile le fiere. - afferma Ogliaro - Purtroppo la nostra è una categoria oggi messa in ginocchio dalle amministrazioni comunali. Pensate che ogni giorno, viene annullata almeno una fiera, questo vuol dire gravi perdite per il singolo e più in generale per tutti i fieristi che stanno aspettando di poter solo tornare a lavorare. Così non si può andare avanti".



"Non abbiamo ricevuto sovvenzioni e non vogliono aprire le fiere. La sicurezza è importante e ci possono essere soluzioni per riuscire a ripartire. - denuncia il vicepresidente dell'AFI - Di questo passo il rischio è di morire di fame se non verrà fatto presto qualcosa per questo settore dell'economia in cui credono ancora tante famiglie".