Sanremo: scarcerato uno dei due indagati per l'omicidio dell'ex gioielliere Luciano Amoretti

Per il Gip Anna Bonsignorio non esistono gravi indizi di colpevolezza a sostegno dell'accusa nei confronti di Giuseppe Diotti , il 50enne della provincia di Asti indagato per favoreggiamento e concorso dell'omicidio dell'ex gioielliere Luciano Amoretti , assassinato nell'androne del suo appartamento a Sanremo la notte tra l'1 e il 2 agosto.

Con questa motivazione il giudice per le indagini preliminari ha deciso di scarcerarlo. Per l'omicidio è in carcere Mario Bonturi, 63 anni, reo confesso, anche lui di Asti, arrestato il giorno dopo il delitto. Diotti era in macchina con lui, ma già dall'interrogatorio di convalida, al seguito del quale erano stati disposti i domiciliari, si era detto totalmente estraneo alla vicenda, spiegando al gip di aver accompagnato Bonturi, e di essersi fermato a Sanremo, mentre l'altro incontrava Amoretti.