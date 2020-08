Sanremo: trasporto scolastico, indagine per conoscere le necessità delle famiglie

Per l’anno scolastico 2020/2021, l’Amministrazione comunale ha attivato un’indagine per conoscere i bisogni delle famiglie in riferimento al servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti e frequentanti la scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di primo grado del Comune di Sanremo.

Si tratta di una prima analisi volta solo a raccogliere le adesioni per una migliore organizzazione del servizio che dovrà necessariamente tenere conto della normativa in materia di emergenza sanitaria e delle risorse disponibili.

La domanda dovrà essere fatta on line collegandosi alla home page del sito istituzionale del Comune di Sanremo, www.comunedisanremo.it, dove sono presenti tutte le informazioni.

La domanda on line scade alle ore 24 del 31 agosto.