Montalto: il ricordo dell'eccidio del 17 agosto 1944, quando don Stanislao Barthus e Mario Bellino salvarono i bimbi del ricovero

Questa mattina presso Madonna dell'Acqua Santa a Montalto (nel comune di Montalto Carpasio) si è svolta la tradizionale cerimonia del ricordo per l'eccidio del 17 agosto 1944. In quella giornata presso il ricovero adiacente al santuario di N.S. dell'Acquasanta, un sacerdote, don Stanislao Barthus e un chierico, Mario Bellino, vennero trucidati da soldati tedeschi e italiani: secondo le testimonianze degli orfani che erano lì con loro, riuscirono a salvare i 13 bambini presenti in quel periodo al ricovero.

Le misure restrittive per il Covid non hanno impedito lo svolgimento di questa cerimonia molto sentita dalla comunità locale e dalla valle Argentina. Si tratta della 76ª edizione di questa commemorazione e oltre al sindaco Mariano Bianchi erano presenti anche la presidente provinciale dell'ANPI, Amelia Narciso e il prof. Giovanni 'Nanni' Perotto, autore de "I bimbi no, lasciateli stare! il martirio del Santuario di. N.S. dell'Acquasanta".

Il ricordo di quei fatti è diventato un impegno da parte di Comune, Provincia e Regione unitamente all'ANPI e all'Istituto Storico delle Resistenza. I fatti nella loro verità storica sono contenuti nell'opera di Perotto pubblicata dall'ex comune di Montalto Ligure in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza di Imperia.

Così il racconto di quel giorno nel manoscritto del parroco di allora: "17 Agosto. Giornata di terribile rappresaglia sulla popolazione di Montalto Ligure. Verso le sei del mattino i tedesco – fascisti sono già al passo di Vena. Dopo aver ucciso due persone a San Salvatore uccidono una dozzina di uomini e donne di Dolcedo. Sono presi nel sonno in una casupola nei pressi del Faudo, addetti al taglio del fieno che assicurati dal Prefetto non esservi più durante la fienagione scorrerie nei prati del Faudo si erano recati lassù. I Tedeschi scendono nella Regione Binelle ed Evria. Uccidono certo Ammirati Giobatta detto l’orso di circa 70 anni trovato per la strada carico di legni, così pure altro Ammirati Gio Batta (Bacò) di 72 anni ed un certo Brea Giorgio di 54 anni, trovato sulla porta che stava mangiando. Arrestano alcune donne che chiudono in una stalla ed alcuni uomini che poi rilasciano. Al Santuario dell’Acqua Santa uccidono dopo averli terribilmente bastonati e seviziati, i sacerdoti addetti a quell’istituto certo Bartus Stanislao e Bellini Mario, e incrudeliscono sui loro cadaveri facendoli rotolare a calci giù dalla strada. Spaventano suore e bambini, gettano all’aria ogni cosa in Chiesa e nella abitazione delle suore. Nei sotterranei della chiesa si sono nascoste molte persone che non vengono scoperte”.

Perotto nel suo libro ha cercato di dare voce a quei bimbi sopravvissuti. Il ricovero adiacente al Santuario di Montalto era stato dato in uso ai religiosi della Congregazione di Cristo Re di Imperia diventando uno dei centri di ospitalità degli orfani affidati alla Caritas e alla Congregazione di don Santino Glorio. All'inizio del '44 i bambini vennero trasferiti da Imperia a Montalto, sotto le cure di Don Stanislao.