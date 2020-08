Coronavirus: sono 63 i nuovi casi in tutta la Liguria quest'oggi, due positivi in più nella nostra provincia

Sono ben 63 in più i casi positivi al Coronavirus nella nostra regione nelle ultime 24 ore con il bilancio che arriva così a 1.224. Due casi in più nella nostra provincia, dove si passa a quota 68. Nel bollettino fornito oggi dalla Regione, il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 10.393 (+63), mentre salgono (+3) a 1.342 i positivi individuati da test di screening; 9.051 i positivi in pazienti sintomatici (+60). I tamponi sono arrivati a quota 206.804 (oggi + 1.704)



Casi per provincia di residenza

Imperia 68 (+2)

Savona 181 (+30)

La Spezia 41 (+11)

Genova 768 (+5)

Residenti fuori regione/estero 55 (+1)

Altro/in fase di verifica 111 (+5)

Totale 1.224

Ospedalizzati 22 (+3) | due in terapia intensiva

Asl 1 - 6 (+3)

Asl 2 - 5 (-)

Policlinico San Martino - 3 (+1) due in terapia intensiva

Galliera - 1 (-1)

Asl 3 - 2 (-1)

Asl 4 - 1 (-)

Asl 5 - 3 (+1)

Isolamento domiciliare 235 (+27)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.600 (+10)

Decessi 1.569 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 62 (+2)

Asl 2 - 247 (+34)

Asl 3 - 273 (-13)

Asl 4 - 84 (-6)

Asl 5 - 136 (-8)

Totale 802 (+9)

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi di oggi:

- 2 in Asl1;

- 41 in Asl 2 (26 Centro riabilitativo il Gabbiano, 13 legati alla grigliata del 1° agosto a Quiliano), 2 contatti di caso confermato;

- 6 in Asl 3 (3 residenti a Pavia, 2 contatti di caso e un caso isolato);

- uno in Asl 4 (rientro da viaggio a Malta);

- 13 in Asl 5 (8 rientrati da viaggio a Corfù, 2 contatti di caso, 2 rientrati dall’Inghilterra e uno che ha frequentato locale della Versillia).