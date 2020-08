Sanremo: il 29 e il 30 agosto seminario di Alberto Giusta sull'Arte del monologo

L'ex Oratorio di Santa Brigida, nella Pigna di Sanremo, ospiterà sabato 29 e domenica 30 agosto il seminario teatrale con Alberto Giusta, organizzato dall'Associazione culturale Teatro del Banchéro. Il seminario verterà sull'Arte del monologo, Alberto e gli allievi lavoreranno sul dialogo interiore del personaggio e sul rapporto con il pubblico e lo spazio, analizzando il testo e i suoi contenuti.



Il primo giorno, ogni allievo dovrà presentare e interpretare un monologo a memoria della durata di non più di 3 minuti, tratto da autori di teatro classico: "Mi piace mettere al servizio degli allievi la mia esperienza - ha dichiarato Alberto Giusta - per capire come affrontare i testi a una voce".



Con questa iniziativa sanremese, il Banchéro conferma la volontà di aprire parte dei corsi della scuola propedeutica al teatro anche nella Città dei fiori, e per questo sta lavorando da tempo per individuare il luogo adatto a ospitare le lezioni settimanali che inizieranno a fine settembre.



"Ci piace molto l'idea di portare il nostro modo di intendere il teatro nel bellissimo centro storico di Sanremo - spiega il Presidente dell'Associazione culturale Teatro del Banchéro, Marco Barberis -. Per questo ringrazio l'Assessore Silvana Ormea per la disponibilità e la cortesia nell'accompagnarci nei vicoli, e la presidente di Pigna Mon Amour, Chicca Dedali per l'accoglienza che ci ha riservato. Spero che questo possa essere il primo di tanti progetti da realizzare insieme".



"Il Banchéro è una scuola di teatro affermata. Come Assessore alla cultura del Comune di Sanremo - spiega Silvana Ormea - ho accettato con gioia la loro richiesta di trovare spazi a Sanremo. Da amante del teatro e della cultura spero che portare un talento straordinario come Alberto Giusta a Santa Brigida sia solo l'inizio di una fruttuosa collaborazione".



Alberto Giusta è attore, regista e docente alla Scuola di Recitazione "Mariangela Melato" del Teatro Stabile di Genova. Si diploma alla Scuola di recitazione del teatro Stabile di Genova e subito fonda la Compagnia Progetto URT ed in seguito la Compagnia Gank di cui tuttora è condirettore. Lavora con i maggiori registi teatrali italiani (Ronconi, Bruni-De Capitani, Sciaccaluga, Zavatteri); al cinema è stato diretto da Silvio Soldini nel film Giorni e Nuvole. Firma la regia di spettacoli teatrali per il Teatro Nazionale di Genova, per il Teatro Libero di Palermo e per la Compagnia Gank; è insegnante di recitazione alla Scuola del Teatro Nazionale di Genova. E’ nelle serie televisive Rosy Abate, Don Matteo 11, Un passo dal cielo 4, Che Dio ci aiuti 5, La mafia uccide solo d’estate, Masantonio. E' in tournée con lo spettacolo “Le regole per vivere” prodotto dal Teatro Ambra Jovinelli di Roma e "Miss Marple, giochi di prestigio" con Maria Amelia Monti.