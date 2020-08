Questa sera a Riva Ligure Stephan Meier presenta la sua ultima fatica letteraria '44 giorni'

Questa sera a Riva Ligure alle ore 21.30 in Piazza Ughetto alle spalle della ruota panoramica è in programma nel calendario manifestazioni dell'amministrazione comunale la presentazione del libro '44 giorni' di Stephan Meier. Negli anni scorsi era già stato presentato il primo libro di Meier 'Now' e stasera con '44 giorni' si intraprende il percorso letterario, fra il primo e l'ultimo libro, nonché il titolo dell'incontro con lo scrittore tedesco, per dialogare con Fulvio Damele, giornalista de La Stampa dalla brillante dialettica. «Now» è il primo romanzo di Meier, apprezzato saggista e biografo, thriller ambientato nell'era digitale che prospetta il controllo sugli uomini attraverso le intelligenze artificiali. «44 giorni» è invece thriller politico con un rapimento che mette in pericolo la repubblica. Meier è nato in Renania nel ’58. Dopo aver vissuto a Monaco e Colonia ha lavorato come manager nel settore turistico. Da anni predilige la Riviera ed in particolar modo Riva Ligure.



"E' un immenso piacere - commenta l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - aver come ospite in piazza sul nostro palcoscenico lo scrittore Stephan Meier che oltre a essere uno scrittore di fama internazionale è prima di tutto un amico con il quale condivido l'amore per Riva Ligure".