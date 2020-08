Ventimiglia: 'Il mare dice basta', l'Amministrazione compra 3.000 posacenere da spiaggia per limitare il degrado da mozziconi

Tutela dell'ambiente e più verde pubblico tra le parole d'ordine dell'amministrazione Scullino. Per il secondo anno consecutivo dalla nuova elezione a Sindaco, Scullino annuncia con orgoglio la campagna 'Il mare dice basta'. Un'iniziativa nata per sensibilizzare i cittadini e i turisti di Ventimiglia a combattere l’inquinamento dei mozziconi di sigaretta in spiaggia.

Per contrastare il fenomeno, la maggioranza Scullino, attraverso il consigliere incaricato all'ambiente, Giuseppe Palmero, l’amministrazione per il secondo anno consecutivo ha in corso la distribuzione di ben 3.000 posacenere portatili da spiaggia. La scommessa ambiziosa è ridurre a zero le cicche di sigaretta sulle nostre spiagge e nel nostro mare, chiedendo di non fumare o di usare un posacenere da spiaggia che l'Amministrazione comunale di Ventimiglia offre gratuitamente, Una vera campagna di sensibilizzazione per la popolazione dei fumatori.

Vista la bontà de progetto, alla distribuzione degli amministratori comunali si sono uniti comitati di quartiere, associazioni, sestieri, stabilimenti balnerari, locali, commercianti e tantissimi volontari. L’investimento del Comune, con l’acquisto effettuato presso la ditta ‘Ekosmoke’, sarà di 2.120 euro più Iva. Ci si augura che i fumatori utilizzino i posacenere, per rispettare l’ambiente.