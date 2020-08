Bordighera: va avanti la pratica per la nuova gestione dell'Ospedale Saint Charles, operatività da fine estate

Oggi pomeriggio si è svolto un incontro sullo stato dell’arte rispetto alla gestione privata dell’ospedale Saint Charles. Il confronto, era stato richiesto dalle organizzazioni sindacali e dagli stessi operatori della struttura ospedaliera di Bordighera e si è svolto alla presenza dell’Assessore alla Sanità di Regione Liguria e dei vertici aziendali.

"La finalità dell’incontro è stato quello di fornire una comunicazione chiara e trasparente in merito alla ripresa della trattativa, avvenuta con la stessa intenzione e determinazione e che si era interrotta a seguito dell’emergenza Covid e quindi per fare chiarezza sulla situazione attuale del progetto e mettere a tacere voci o dichiarazioni assolutamente infondate che poco centrano sul futuro dello stabilimento ospedaliero, quali il declassamento o addirittura la chiusura della struttura" - fanno sapere dalla ASL 1 imperiese.



Per garantire notizie certe e sgomberare il campo da fraintendimenti che alimentano confusione e paure negli stessi operatori, l’Assessore, il Direttore Generale e il Direttore sanitario di ASL1, hanno risposto alle domande dei presenti. E’ in fase di compimento il Contratto con il gestore privato, attraverso la definizione di tutti i suoi numerosi articoli, attentamente valutati e delineati in ogni loro aspetto.

L’operatività prevista indicativamente a fine estate, vedrà una prima fase di insediamento del nuovo gestore per un periodo temporale di formazione del personale, di aggiornamento dei dati e delle procedure, di gestione dei contratti del personale, con possibilità di trasferimento del personale su base volontaria, nonchè la verifica e la valutazione della attuale condizione di emergenza pandemica prevista sino al 15 ottobre.