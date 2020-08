Coronavirus: salgono i positivi nelle ultime 24 ore, stabile il dato in provincia di Imperia

Sale di tre unità la voce sul totale dei casi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore, arrivando a 1149, stabile invece il dato sulla provincia di Imperia. Nel bollettino fornito oggi dalla Regione, il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 10.293 (+10), mentre rimangono 1.334 i positivi individuati da test di screening (invariato), 8.959 i positivi in pazienti sintomatici (+10).



Casi per provincia di residenza

Imperia 62 (-)

Savona 140 (+5)

La Spezia 27 (-1)

Genova 763 (-)

Residenti fuori regione/estero 54 (+1)

Altro/in fase di verifica 102 (-3)

Totale 1.149

Ospedalizzati 22 (+2) | due in terapia intensiva

Asl 1 - 5 (-)

Asl 2 - 5 (-)

Policlinico San Martino - 3 (-) due in terapia intensiva

Galliera - 2 (-)

Asl 3 - 4 (-)

Asl 4 - 2 (-)

Asl 5 - 1 (-)

Isolamento domiciliare 190 (-4)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.575 (+7)

Decessi 1.569 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 54 (+3)

Asl 2 - 173 (+20)

Asl 3 - 241 (-39)

Asl 4 - 88 (-10)

Asl 5 - 122 (-41)

Totale 718 (-40)

Dieci nuovi casi di coronavirus rilevati oggi in Liguria, sette dei quali relativi ad un nuovo cluster nel savonese. Alla base del contagio, una grigliata organizzata il 1° agosto a cui hanno partecipato una quarantina di persone. L’attività di tracciamento, ancora in corso, ha consentito di individuare ad oggi sette casi di coronavirus, tre dei quali sono relativi a operatori sanitari della Rsa Vada Sabatia di Vado Ligure. L’attività di tracciamento prosegue anche all’interno della struttura tra ospiti e operatori: i test già effettuati hanno dato esito negativo.

Sempre a Savona si sono registrati altri due casi: un operatore sanitario rientrato in servizio dalle ferie e sottoposto a tampone secondo le indicazioni di Alisa, e un contatto di caso già accertato. Un caso positivo anche in Asl3, relativo ad un ospite di una Rsa.