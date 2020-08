Sanremo: Moka Alfa lancia l'iniziativa social #uncaffeconilsorriso, "Il caffè è un piacere... sorridete con noi"

"L’iniziativa è partita per gioco - ci racconta Francesca Rainisio, responsabile commerciale di Moka Alfa - dopo la riapertura a maggio ci siamo accorti tutti di quanto i sorrisi fossero ancora più importanti in molte attività, nella nostra e ancora di più in quella di chi serve il nostro caffè. Così abbiamo pensato a come valorizzare questo momento. Abbiamo subito pensato alle indimenticabili parole recitate da un grandissimo Nino Manfredi, "Il caffè è un piacere...” e il sorriso completa questo piacere".