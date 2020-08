Il Sindaco di Diano Marina Chiappori candidato alla carica di Governatore: Sonia Viale "Un colpo di teatro" (Video)

Politica e mondo della Lega un po’ scossi per la decisione del Sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, di candidarsi alla carica di Governatore della Regione.

Abbiamo chiesto cosa ne pensa a Sonia Viale, vice Presidente della Regione: “E’ un colpo di teatro e siamo abituati. Chiappori, da tanti anni in politica, ci ha abituati a questi segnali di vivacità. Ho sentito parlare diverse volte di ‘voto utile’ come anche il suo leader di riferimento, Umberto Bossi”.

C’è un po’ di timore in relazione alla sua candidatura, ovvero che la Lega possa perdere qualche voto? “Il nostro segretario, Matteo Salvini, interpreta al meglio il tema della Lega, ovvero l’immigrazione collegato alla sicurezza dei territori. Il voto regionale non sarà soltanto una conferme del buon operato di questi 5 anni ma darà anche un segnale al paese. La Lega deve essere forte per fare in modo che i temi vengano affrontati con serietà e non come i 5 Stelle che, quando erano al governo con noi dicevano una cosa ed oggi, con il Pd, dicono l’opposto”.