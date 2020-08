Verrà celebrato venerdì a Conio il funerale di Gianni Alberti, il 52enne morto in un incidente a Taggia

Verrà celebrato venerdì alle 16 a Conio, nell’entroterra di Imperia, il funerale di Gianni Alberti, 52enne di Taggia morto venerdì scorso nel tragico incidente avvenuto sulla superstrada.

Alberti, dipendente di una ditta farmaceutica, stava viaggiando a bordo della sua moto da strada quando si è scontrato con una vettura condotta da una donna di 43 anni. L'impatto è stato particolarmente violento e per Alberti non c’è stato nulla da fare.

Per il funerale, la nipote di Alberti ha chiesto un gesto simbolico agli amici biker dello zio: scortare il carro funebre dalla camera mortuaria di Sanremo fino a Conio. Un corteo che per dare a Gianni Alberti un ultimo saluto proprio come avrebbe voluto.