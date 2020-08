Sanremo: con la moto sorpassa auto a tutta velocità e travolge scooter sulla corsia opposta. L'incidente in via Feraldi (Foto)

Solo per un colpo di fortuna non ha avuto conseguenze peggiori l'incidente accaduto questa sera in via Feraldi nel cuore di Sanremo.



Alle 22.30 circa un giovane stava percorrendo via Feraldi a tutta velocità in sella alla propria moto in direzione di piazza Eroi. Nel tentativo di superare un'auto ha invaso la corsia opposta travolgendo uno scooter condotto da un uomo. L'impatto è stato violento e la velocità della moto è testimoniata dal fatto che il mezzo, dopo lo scontro, ha terminato la propria corsa diversi metri più avanti.

L'uomo alla guida dello scooter ha riportato solo qualche graffio, mentre il giovane conducente della moto lamentava forti dolori e ferite alla gamba sinistra.

Sul posto sono intervenute le ambulanze di Ospedaletti Emergenza e di Sanremo Soccorso che hanno trasportato i feriti all'ospedale 'Borea' per le cure del caso. Per i rilievi dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo.

Grande lo spavento per i molti presenti al momento dello scontro all'altezza dell'attraversamento pedonale di via Palazzo.