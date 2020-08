Domani sera torna l'appuntamento con la cena in spiaggia al Pico De Gallo. Ad accompagnare la serata sarà il live dei Fled, un'autentica bomba sonora da non perdere. Il tutto sempre nel rispetto delle norme vigenti.

La serata inizierà alle 19 con l'aperitivo accompagnato dalla selezione musicale di Luca Lyj Longofilo.

Da non dimenticare la grande novità dell'estate 2020: il Pico Centrale vi aspetta tutte le sere in spiaggia per deliziare il vostro palato.

Info e prenotazioni: +39 0184 574345