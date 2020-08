Sanremo: famiglia si schianta con l'auto in A10, due ausiliari del traffico salvano 5 persone prima dell'incendio del mezzo (Foto)

Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto questa notte verso le 2 sull’Autostrada dei Fiori al km 132.800 tra Sanremo e Arma di Taggia ma, grazie alla prontezza dei soccorsi di due dipendenti della A10, tutto è stato evitato.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, un auto con a bordo 5 persone, è finita fuori strada, picchiando violentemente contro il guard-rail. Sul posto sono intervenuti i due operai della A10, che hanno tirato fuori dal mezzo le persone e, poco dopo, l’auto è andata distrutta da un incendio.

Sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 e la Polizia Stradale, mentre la A10 è stata momentaneamente chiusa in direzione Taggia. I 5 componenti della famiglia sono stati medicati prima sul posto e poi portati in ospedale a scopo precauzionale, ma non hanno riportato gravi ferite.

L’auto è andata completamente distrutta dalle fiamme mentre sull’autostrada, nonostante l’ora, si è formata una lunga coda. La situazione è tornata alla normalità verso le 4.30 mentre ora la Polizia Stradale ricostruirà la dinamica dell’incidente.

(Foto di Tonino Bonomo)