Badalucco: principio d'incendio in un appartamento, mobilitazione di soccorsi in piazza della Madonna

Mobilitazione di soccorsi intorno alle 23 in piazza della Madonna a Badalucco. Un principio d'incendio si è sviluppato all'interno di un'abitazione a lato della chiesa. E' stato subito chiesto aiuto attraverso il numero d'emergenza 112 ma i primi a prestare soccorso sono stati gli abitanti della piazza allertati dal forte odore di bruciato e dal fumo che stava invadendo l'area.

All'interno dell'abitazione, seduto a un tavolo, c'era un uomo, straniero che sembra non desse segni di vita. Un giovane del luogo ha subito gettato un secchio d'acqua sulle fiamme e ha chiuso il gas dal contatore esterno per evitare conseguenze ben più gravi.

Dopo breve sono arrivati, il personale sanitario del 118, una ambulanza della croce rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri. All'arrivo dei soccorritori, lo straniero si trovava già fuori dall'appartamento. I sanitari hanno proceduto a controllare i parametri della persona e poi ne è stato deciso il trasferimento in pronto soccorso per accertamenti. Grande paura per gli abitanti di questo angolo del borgo della Valle Argentina.