Sanremo: blitz dei Carabinieri, trovata una serra di marijuana allestita in camera da letto. Arrestato 19enne

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sanremo hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne italiano, residente nella città dei fiori e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di coltivazione di canapa indica e detenzione di droga.

Il giovane è stato fermato all’alba in compagnia di un amico nei pressi di piazza Colombo e, a seguito di perquisizione personale, trovato in possesso di un involucro contenente circa 3 grammi di marijuana. Per tali ragioni, la perquisizione è stata estesa anche alla propria dimora dove i Carabinieri hanno rinvenuto un’impianto artigianale per la coltivazione ‘indoor’ di cannabis indica (composto da luci, impianto di areazione e deumidificatore) occultato nel sottoscala all’interno della propria camera da letto.

Sono state trovate 7 piante in diverso stadio di maturazione, tre sacchetti con all’interno complessivamente 242 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. È stata sottoposta a sequestro anche la somma di circa 1.100 euro in contanti, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. L’arrestato, accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, dopo una notte ai domiciliari è stato giudicato con rito direttissimo e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.