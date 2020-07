Ventimiglia: il Pd attacca l'Amministrazione sulla pratica Dimar "Silenzio assordante dell'Assessore al Commercio"

“Lunedì sera, in consiglio comunale, l'amministrazione Scullino ha definitivamente scaricato i commercianti. Dopo esternazioni quasi strappa lacrime la maggioranza, totalmente indifferente alla situazione dei commercianti ventimigliesi disorientati e preoccupati dalla grave crisi economica che attanaglia il settore dei consumi, ha votato (quasi) compatta ed ha deciso che nel futuro di Ventimiglia ci sarà un parco commerciale di 8.000 metri quadri”.

Interviene in questo modo la segreteria del Partito Democratrico ventimigliese, dopo l’assise di lunedì sera. “Addirittura – prosegue il Pd - alcuni componenti della Lega, nonostante le precise promesse assunte dal partito a favore dei commercianti in campagna elettorale, hanno votato a favore della pratica Dimar, per ‘disciplina di partito’. Cosa pensano i cittadini di Ventimiglia se per gli attuali amministratori vale più la ‘disciplina di partito’ rispetto al futuro della loro città? E cosa pensa l'Assessore al commercio? Il suo silenzio é assordante ed imbarazzante: nemmeno in consiglio comunale ha potuto esprimersi, zittito dal Sindaco al primo accenno di voler prendere la parola”.

“Ancora una volta risulta evidente ciò che tutti sanno – termina il Pd ventimigliese - l'Assessore al Commercio non conta nulla ed anche su una pratica così importante la sua opinione è assolutamente irrilevante, rispetto alle decisioni del Sindaco. Siamo seriamente preoccupati per quelle che potranno essere le conseguenze di questa iniziativa sul tessuto sociale della città, già compromesso e sofferente in questo particolare momento”.