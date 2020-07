FlixBus amplia il servizio lungo la Riviera di Ponente: collegate per tutta l’estate 20 località balneari

A poche settimane dalla ripartenza in Liguria, FlixBus torna a garantire collegamenti straordinari verso la Riviera di Ponente, con l’obiettivo di permettere ai turisti in partenza da Torino e Nizza di raggiungere 20 località del litorale per tutta l’estate, senza cambi e in modo economico e sostenibile.

FlixBus torna così a investire sulla Riviera delle Palme e sulla Riviera dei Fiori, con l’auspicio di poter contribuire anche al rilancio del turismo in questa fase delicata, sebbene l’esclusione del settore degli autobus a lunga percorrenza dalla strategia del Governo per il rilancio dei trasporti, delineata nell’ambito del DL Rilancio, imponga inevitabilmente un ritorno in strada a ranghi ridotti.

Lungo la Riviera delle Palme, gli autobus verdi fermeranno, precisamente, a Savona, dove FlixBus è recentemente tornata operativa riattivando i collegamenti con 18 destinazioni (nove delle quali all’estero), e 12 località balneari: Spotorno, Noli, Varigotti, Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia e Andora.

Lungo la Riviera dei Fiori, invece, alle fermate di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, dove FlixBus ha già riacceso i motori da qualche settimana ripristinando i collegamenti con otto destinazioni italiane, si affiancano ora quelle di Diano Marina, San Lorenzo al Mare, Arma di Taggia e Bordighera.

Grazie a questi collegamenti speciali, attivi da domani, giovedì 30 luglio, fino alla fine dell’estate, la Riviera di Ponente sarà più facilmente accessibile non solo ai turisti in partenza da Torino e da Nizza: infatti, grazie al gran numero di interconnessioni disponibili con le due città la Riviera delle Palme e la Riviera dei Fiori saranno potenzialmente raggiungibili da tutta Europa con un solo cambio. Viceversa, gli stessi collegamenti potranno ovviamente costituire una pratica soluzione di viaggio anche per i passeggeri ponentini diretti in Piemonte o in Costa Azzurra.

Tutte le misure di sicurezza implementate da FlixBus sono elencate in dettaglio nella sezione dedicata sul sito. L’applicazione di misure di sicurezza più stringenti della media e la collaborazione continuativa con le istituzioni e le autorità sanitarie costituiscono per FlixBus prerequisiti fondamentali nella fase di rilancio, nell’ottica di garantire ai passeggeri un’esperienza quanto più piacevole possibile. Allo stesso tempo, la società si appella al loro senso di responsabilità perché supportino gli sforzi messi in campo per tutelare la salute propria e del personale di bordo osservando un atteggiamento coscienzioso.