Sanità, esercito in spiaggia e code in autostrada. Questa sera Sonia Viale ospite a '2 ciapetti con Federico'

Sarà una puntata a 360° quella di '2 ciapetti con Federico', in onda questa sera alle ore 20:45. Ospite in collegamento con Federico Marchi sarà la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla sanità Sonia Viale (Lega).

Tra i temi che saranno affrontati in trasmissione: le polemiche sulla presenza dell'esercito in spiaggia a Ventimiglia, gli ultimi aggiornamenti sanitari sul Covid-19 e sul Cluster di Savona, i premi per il personale sanitario al vaglio del consiglio regionale in programma domani, le cure con il plasma iperimmune attuate per la prima volta in provincia di Imperia, la campagna estiva di donazione del sangue, l'attività degli sportelli cup, e il problema delle code in autostrada.

Vi aspettiamo questa sera alle ore 20:45 in diretta video su www.sanremonews.it e www.imperianews.it, sulle rispettive Pagine Facebook, e sulla Pagina ufficiale della trasmissione.

Vi invitiamo inoltre a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it