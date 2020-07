Imperia: interpellanza della consigliera Chiarini su stato di degrado di corso Garibaldi

Enrica Chiarini, Consigliera comunale del Gruppo PD Democratici per Imperia, in un’interrogazione inviata al Sindaco Scajola chiede di conoscere se e quali interventi manutentivi sono previsti per marciapiede di Corso Garibaldi.

La richiesta scaturisce dal fatto “che l'attuale stato di degrado può rappresentare un pericolo in quanto potrebbe provocare cadute ed infortuni ai pedoni che quotidianamente transitano sulla via”.