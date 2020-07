Sanremo: I Deplasticati aderiscono a Plastic Hunt, domenica 9 agosto grande 'caccia' alla plastica in spiaggia

Domenica 9 agosto I Deplasticati di Sanremo parteciperanno a una pulizia 'condivisa' che vedrà impegnate molte altre squadre sia in Italia che nel mondo.

L'associazione sanremese ha aderito all'iniziativa internazionale Plastic Hunt, una fitta rete internazionale che si pone l'obiettivo della 'caccia' alla plastica.

Plastic Hunt è un grande evento internazionale di sensibilizzazione della plastica che poi si riversa nei mari e negli oceani. Uno degli obiettivi è aiutare le ONG che lavorano per la conservazione degli oceani attraverso la raccolta di dati utili attraverso la scienza dei cittadini.

La spiaggia scelta da I Deplasticati è la libera subito all'inizio dei Tre Ponti, zona purtroppo nota per frequenti abbandoni di rifiuti. L'appuntamento è fissato alle 19. I volontari faranno inoltre riferimento al vicino bar La Cueva per un aperitivo al termine dell'iniziativa.



Il progetto è nato dall'idea di un gruppo di giovani europei che hanno già organizzato diversi interventi di pulizia sulle spiagge. A causa dell'emergenza Coronavirus non sarà possibile organizzare grandi pulizie di gruppo come in passato, nonostante ciò la pulizia delle spiagge no è vietata e può essere eseguita in piccoli gruppi di parenti o amici in tutto il mondo.



Partecipanti da tutto il mondo, divisi in squadre, si sfideranno completando varie sfide in 24 ore. Tutto ruota attorno alla pulizia di una spiaggia, una scogliera, i fondali marini o persino un parco. Plastic Hunt è un collegamento tra persone, famiglie e organizzazioni di tutto il mondo che vogliono salvare gli oceani. Attraverso il formato sfida, sarà possibile interagire e rendere la pulizia piacevole, come in un campionato sportivo. È adatto anche ai bambini.

Per informazioni in merito al Plastic Hunt di Sanremo contattare il numero 328/8641507 o la mail ideplasticati@gmail.com