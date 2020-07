Giornata cruciale per Amaie Energia: approvato il piano strategico industriale che disegna il futuro della società per i prossimi 10 anni

Quella di oggi è stata una giornata cruciale per il futuro di Amaie Energia. Questa mattina in Comune a Sanremo si è svolta l’assemblea dei soci che ha dato l'ok al piano strategico industriale, il documento che disegnerà il futuro della società per i prossimi 10 anni.

Un passaggio fondamentale proprio nel momento in cui Amaie Energia ha visto il recente aumento di capitale da 2 milioni e 90 mila euro a 11 milioni e 600 mila euro con l’ok del consiglio comunale alla futura gestione della pista ciclopedonale. Inoltre il documento approvato questa mattina prevede l’ingresso in prospettiva di altri 13 Comuni che porterebbero a un totale di 21 realtà locali all’interno della partecipata. Nel piano strategico industriale si fa riferimento anche alla futura gestione in via definitiva del Mercato dei Fiori e una gestione organica dei rifiuti dal 2021 al 2030. Il documento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Sanremo, è stato poi condiviso con Regione Liguria per predisporre anche la partecipazione di Filse.

Raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione l’amministratore delegato di Amaie Energia, Andrea Gorlero, ha commentato: “Si tratta di un’assemblea fondamentale per il futuro della società, ma anche per la città di Sanremo e per tutti i Comuni che si sono collegati con Amaie Energia. Nei prossimi giorni convocheremo una conferenza stampa per la presentazione del piano nel dettaglio”.