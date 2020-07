Da Alessandra Amoroso un videomessaggio per il Frantoio Secondo di Montalto, l'invito "Ti aspettiamo a braccia aperte"

La domanda sorge spontanea, che cosa lega Alessandra Amoroso a questo frantoio della Valle Argentina? "Per noi è stata prima di tutto una bellissima sorpresa. Un regalo inaspettato che ci ha fatto davvero piacere in questo momento. - ci rispondono Marta e Marco del Frantoio Secondo - Non è un mistero Alessandra Amoroso, conosce la nostra famiglia. Al di là di noi, lei apprezza molto la provincia di Imperia, è stata più volte qui". IL VIDEOMESSAGGIO DI ALESSANDRA AMOROSO PER IL FRANTOIO SECONDO

Il messaggio di Alessandra Amoroso non voleva essere una sponsorizzazione dei prodotti quanto un regalo a una coppia di amici come ci confermano Marta e Marco: "E' un messaggio in amicizia che ha riscosso molto più successo di quanto potessimo immaginare. Ci ha dedicato questo video per farci un in bocca al lupo per la nostra attività. - aggiungono i titolari del Frantoio Secondo - Siamo onorati del fatto che ci abbia dedicato parte del suo tempo prezioso per inviarci questo augurio speciale che ci dà forza e stimolo per migliorare il nostro lavoro. Ringraziamo con tutto il cuore Alessandra e la sua famiglia e la aspettiamo qui in Frantoio a braccia aperte”.