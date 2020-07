Elezioni Regionali: Chiara Cerri vicesindaco di Taggia candidata con 'Cambiamo' per Giovanni Toti

Al momento dell'elezione in Comune nel 2017, Chiara Cerri, ha ottenuto il maggior numero di preferenze ed era prima anche nelle quote rosa, numerose all'interno di questa amministrazione comunale. All'indomani dell'insediamento del sindaco Mario Conio, Chiara Cerri ha assunto il ruolo istituzionale di vicesindaco e deleghe quali: sviluppo economico e produttivo (commercio, attività produttive, bilancio), finanziamenti e partenariato.

Con la candidatura di Chiara Cerri con Cambiamo, per la rielezione di Giovanni Toti, si consolida così un rapporto forte visto in questi anni tra l'amministrazione regionale e quella comunale. In caso di vittoria alle elezioni, a settembre, tutto lascia pensare che lei non debba rinunciare al suo attuale incarico a fianco del sindaco Mario Conio.