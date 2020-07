Ventimiglia: è tornata l'iniziativa ‘Libera l'entrata’ per rendere gli esercizi commerciali accessibili a tutti

A Ventimiglia, l'iniziativa dell’Associazione Albintimilium denominata ‘Libera l'entrata’ è tornata. Questa mattina la Gelateria La Granita ed il Bar Fiorucci sono diventati esercizi accessibili a tutti.

"Come prevede l'iniziativa - spiegano dall'Associazione - abbiamo realizzato per renderli accessibili, a titolo esclusivamente gratuito, una pedana ad hoc in grado di permettere a chiunque di accedere facilmente all’esercizio commerciale, fornito di campanello ‘wireless’ posto sulla porta di entrata, e dotato l’esercizio stesso del logo legato all’iniziativa, quale marchio identificativo di commercio con entrata accessibile. Questa mattina hanno partecipato all'evento di abbattimento delle barriere gli amici Saverio e Vincenzo ai quali vanno i nostri ringraziamenti.

Sinora una trentina di esercizi cittadini hanno deciso di sposare l’iniziativa ‘Libera l'entrata’… e cogliamo l'occasione per ringraziarli, confidando in altre numerose partecipazioni. Come sempre l’obiettivo ultimo è di rendere le attività di commercio accessibili a tutti…senza barriera alcuna, nonché sensibilizzare sempre più la cittadinanza tutta sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Sulla nostra pagina facebook abbiamo pubblicato i video riguardante gli ‘abbattimenti’ della giornata. L’iniziativa #liberalentrata continua… a presto per festeggiare insieme nuovi esercizi accessibili!!”.