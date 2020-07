Dopo Olio Cuore un'altra azienda ha scelto un'immagine di Sanremo per promuovere la propria campagna marketing sui social.

Pompadour, noto produttore di tisane e infusi, ha pubblicato una foto dell'Imperatrice con un quesito per il proprio pubblico: perché Sanremo si chiama "la città dei fiori"? Domanda forse semplice per i residenti, un po' meno per chi conosce poco la città.

E non è mancata la pronta risposta del profilo ufficiale di 'Sanremo Città della Musica'.