Arma di Taggia in semifinale per la provincia di Imperia nel social contest di Regione per le spiagge bandiera blu

C'è Arma di Taggia nella semifinale del social contest lanciato su Facebook da Regione Liguria. Le spiagge del comune si Taggia si giocano un posto contro delle agguerrite rivali: Sestri Levanti, Noli e Celle Ligure. Come si vota? Semplice basta andare sulla pagina Facebook di Regione Liguria, e nel post del contest e lasciare una reazione.



Per votare Arma di Taggia, al momento al terzo posto tra le quattro spiagge 'bandiera blu' in gara, bisogna usare l'emoticon triste che simboleggia il 'Mi manca'. Come spiegato da Regione, "Ricordiamo che il voto è valido selezionando la faccina abbinata alla località, come quando si lascia un like. Non vengono conteggiati i commenti con il nome della propria Bandiera Blu preferita".