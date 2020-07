Il Comune di Vallecrosia approva il Piano Triennale delle Azioni Positive per l’equità dei diritti di uomini e donne sul lavoro

Durante l’ultima riunione di giunta l’amministrazione comunale di Vallecrosia ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022 per l’equità tra uomini e donne al lavoro per l’Ente. Un documento importante che individua obiettivi e risultati attesi per riequilibrare le situazioni di non equità.

Gli obiettivi del Piano sono:

- tutela e riconoscimento del fondamentale e irrinunciabile diritto a pari libertà e dignità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici

- garanzia del diritto dei lavoratori a un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni inter-personali improntate al rispetto della persona e alla correttezza dei comportamenti

- tutela del benessere psicologico dei lavoratori, anche attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi fenomeno di mobbing

- sviluppo di una modalità di gestione delle risorse umane lungo le linee della pari opportunità, nello sviluppo della crescita professionale e dell’analisi delle concrete condizioni lavorative, anche sotto il profilo della differenza di genere

- promozione di politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e familiari e ampliamento delle possibilità di fruire, in presenza di esigenze di conciliazione oggettive, ammissibili e motivate, di forme anche temporanee di personalizzazione dell’orario di lavoro.

Il Piano del Comune si divide in diverse azioni positive da pianificare nel triennio: formazione, orari di lavoro, sviluppo delle carriere e professionalità del personale, informazione, regolamenti dell’ente.

Durerà per tre anni e nel periodo di vigenza sarà effettuato il monitoraggio dell’efficacia delle azioni adottate. Saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, per poter procedere, alla scadenza, a un suo adeguato aggiornamento.

In allegato il documento completo del Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022