Due nuovi casi positivi per Covid-19 nel Principato di Monaco quest’oggi e, uno dei due è residente. Ora il numero dei contagiati è arrivato a 116.

In ospedale rimane un solo ricoverato per Coronavirus mentre oggi si registra una nuova guarigione che porta il numero totale a 110. Otto i pazienti seguiti in sorveglianza attiva, a casa.