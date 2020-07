Il gruppo teatrale ‘L'Attrito’, promotore nel corso degli anni di diverse rappresentazioni teatrali portate in scena in tutto il territorio provinciale e da sempre in prima linea contro la privatizzazione della sanità e le speculazioni edilizie.

Ha ribadito il suo fermo NO all'Ospedale Unico provinciale e invita la popolazione a partecipare alla manifestazione contro la chiusura dell'Ospedale e del Pronto Soccorso di Imperia che si terrà sabato 1° agosto dalle 18 in piazza De Amicis.