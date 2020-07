Sanremo: i sindacati non mollano sul caso dei dipendenti di Casa Serena "In ballo il futuro di 12 persone"

I sindacati non mollano e sollecitano l’incontro già richiesto il 15 luglio scorso in merito al futuro lavorativo dei 12 dipendenti di ‘Casa Serena’ a seguito del passaggio ai privati. In una lettera, firmata da Cgil, Cisl e Uil inviata ai Capigruppo del consiglio comunale e al presidente del consiglio comunale Il Grande, lamentano l’indisponibilità all'incontro da loro richiesto.

“Ci sarebbe piaciuto avere la possibilità di esporre anche una versione diversa da quella ormai da tempo consolidata e sostenuta dall'amministrazione e crediamo che anche le nostre argomentazioni avrebbero potuto essere meritevoli di pari considerazione - spiegano le tre Organizzazioni Sindacali -. È di tutta evidenza che se l'Amministrazione avesse fatto ‘tutto il possibile per trovare una soluzione alternativa, ed avesse dimostrato di aver effettuato tutti gli approfondimenti ed attivato tutti gli strumenti previsti dalla legge’, non avremmo avviato tutte le azioni fin qui attivate, neppure avremmo disturbato i lavori della conferenza dei capi gruppo”.

Cgil, Cisl e Uil si dicono comprensivi sulle eventuali difficoltà che alcuni Capigruppo potrebbero avere rispetto alla partecipazione all’incontro “ma ci sentiamo di reiterare la richiesta a coloro che si sono già espressi favorevolmente all'incontro, ovviamente allargata anche a coloro che, nel frattempo, avessero cambiato idea rispetto alla precedente decisione e ritenessero utile ascoltare anche le note dell'’altra campana’.”