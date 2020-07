Bordighera: si riunisce giovedì prossimo il Consiglio comunale, molti i punti all'ordine del giorno

E’ stato convocato per giovedì prossimo alle 19 il Consiglio comunale di Bordighera. Si svolgerà nella classica ‘Sala rossa’ del Palazzo del Parco.

All’ordine del giorno è prevista la ratifica della quinta variazione al Bilancio di Previsione 2020/2021/2022, il regolamento generale delle entrate comunali, l’approvazione del regolamento le aliquote e le detrazioni per la disciplina dell'Imu, l’approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, con la determinazione delle tariffe.

Toccherà quindi all’approvazione delle delibere di Giunta, inerenti la proroga delle scadenze tributarie per l'anno 2020 dopo l’emergenza Covid, il periodo di applicazione per l’anno in corso dell’imposta di soggiorno. Sarà poi la volta di una variazione al Bilancio di previsione e della verifica degli equilibri generali di bilancio.

In discussione anche il regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani in materia di sanzioni e l’integrazione del regolamento di polizia locale. Si parlerà anche della sistemazione idraulica del torrente Borghetto, nel tratto a monte della via Romana, con l’adozione di una variante al PRG. Quindi l’aeguamento della convenzione urbanistica agli indirizzi dell'Amministrazione comunale per la realizzazione del campo sportivo sulla sponda sinistra del torrente Borghetto.

Al termine sono previste le Mozioni: la prima presentata da ‘Semplicemente Bordighera’, in merito alla convenzione tra i comuni di Ventimiglia, Vallecrosia, Camporosso e Bordighera per la gestione del campo Zaccari. La seconda, presentata dal gruppo consiliare ‘Civicamente Bordighera’, in merito all'utilizzo e smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e tutela dell'ambiente.

Al termine le Interpellanze. Si partirà con quelle presentate da ‘Semplicemente Bordighera’: sulla nuova gestione privata dell'ospedale Saint Charles e sulla tempistica dei lavori nei locali sottostanti la Rotonda di Sant'Ampelio. Quindi quelle di ‘Civicamente Bordighera’: sugli impegni presi dall'Amministrazione comunale e non ancora assolti su alcune criticità del centro storico, in merito all'omissione di atti amministrativi in relazione ad alcuni eventi organizzati dall'Amministrazione al mercato coperto, per l'incuria in cui versa il belvedere della rotonda di Sant'Ampelio e per la gestione di alberi oggetto di tutela nel contesto del rifacimento dei marciapiedi di via Aldo Moro.

Infine verrà presentata una Interpellanza da tutti i gruppi di opposizione in merito alla costruzione del nuovo campo di calcio alle ‘Due strade’.