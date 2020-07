Mobilitazione di soccorsi, poco dopo le 12.30 in via Ortassi a Santo Stefano al Mare per un incidente occorso a una donna.

Secondo una prima ricostruzione la donna è finita in un piccolo pozzo e la gamba le si è infilzata con un ferro. Sul posto sta operando il personale medico del 118, un’ambulanza ed i Vigili del Fuoco.

Arrivato anche l’elicottero ‘Grifo’ del 118, che successivamente ha portato la donna in ospedale.