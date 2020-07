Imperia: viaggi con l'auto del comune verso l'aeroporto, la procura chiede l'archiviazione per il sindaco Scajola e per l'autista Vece

La procura di Imperia ha chiesto l'archiviazione per la vicenda che vede indagati per truffa ai danni dello Stato, il sindaco Claudio Scajola e per l'autista del comune Gianfranco Vece. Il sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà, ha chiesto al gip di archiviare l'indagine che riguarda i viaggi che il sindaco avrebbe effettuato con l'auto di servizio, usufruendo dei rimborsi del comune, per recarsi agli aeroporti di Torino e Genova, da dove sarebbe poi partito in aereo per recarsi a Reggio Calabria dove era imputato nel processo 'Breakfast'.



La richiesta di archiviazione è dovuta al fatto che la procura non sarebbe riuscita a dimostrare la truffa, in quanto il sindaco avrebbe fornito le pezze giustificative relative ai viaggi, definite 'robuste' dagli stessi inquirenti.



Inoltre, da quanto è emerso, il primo cittadino non avrebbe chiesto il rimborso per tutti gli spostamenti, ma solo per alcuni, e sono emerse testimonianze di persone che avrebbero incontrato Scajola a Roma per fini istituzionali, durante gli spostamenti contestati.



Per quanto riguarda la posizione dell'autista, Gianfranco Vece, l'archiviazione è stata richiesta perché è stato accertato che stesse eseguendo degli ordini di servizio, risultati essere legittimi.



I due sono difesi dagli avvocati Elisabetta Busuito (Scajola) e Carlo Fossati (Vece).



Ora toccherà al gip decidere se accettare la richiesta di archiviazione o chiedere nuove indagini.



Contattato da Imperia News, il sindaco non ha voluto rilasciare dichiarazioni.