Ventimiglia: bando del Comune per una sola associazione, la Banda Musicale della città non ci sta

Dura presa di posizione della Banda Musicale di Ventimiglia (che conta ad oggi 44 soci musicanti, più una parte di minorenni), in relazione al bando d'interesse per il triennio 2020-2022, redatto dal Comune di Ventimiglia per la scelta di una sola associazione musicale cittadina come promotrice della cultura popolare e bandistica.

“Ci sentiamo in dovere – hanno detto dall’associazione – in primo luogo di dare risposte ai cittadini, ma anche per il futuro delle tradizioni della città di confine”. Da evidenziare come, da 11 anni, a Ventimiglia convivono sul territorio le due associazioni (la Banda Musicale e la Filarmonica) mentre, con la determina comunale del 21 luglio è stato affidato il bando alla Filarmonica, ma la Banda Musicale non ci sta: “Dopo 144 anni di storia – dice l’associazione – si ritroverà a non poter più sfilare istituzionalmente nelle vie cittadine per suonare. Siamo nati nel luglio del 1887 e non abbiamo mai avuto un momento di pausa con una continuità unica nell’estremo ponente ligure. L’associazione che si è aggiudicata il bando, infatti, potrà suonare ufficialmente per il Comune”.

La Filarmonica Giovanile era nata 11 anni fa da una ‘costola’ della scuola di formazione allievi, istituendo una nuova associazione. Da quel momento le due associazioni hanno imparato a coesistere sul territorio mentre, adesso la Banda Musicale non potrà esercitare vista l’assenza di una convenzione ed un riconoscimento economico stabile, grazie al quale aiutiamo i nostri associati senza nessuno scopo di lucro, che arrivano anche dal resto del territorio intemelio.

La Banda Musicale cittadina, inoltre, negli ultimi dieci anni ha anche consentito a molti giovani di studiare gli strumenti in comodato d’uso gratuito, in rapporto anche con gli assistenti sociali comunali. C’è anche un progetto con la sezione ritmica dedicata alle persone con disabilità. “Noi faremo il possibile che i progetti possano continuare – dicono dalla Banda Musicale – ma un conto è pianificare una stagione facendo conto su un contributo fisso ed un altro doversi ‘inventare’ commercialmente per cercare di sopravvivere. Ci sentiamo di avere l’onere e l’onore di portare avanti la nostra storia ultra centenaria, ma vogliamo anche dare risposte a chi ci chiede se e quando suoneremo. Abbiamo scritto al Sindaco ed all’Assessore Bertolucci ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Siamo rimasti esterrefatti perché avremmo potuto continuare a coesistere ed avremmo anche vagliato altre ipotesi, suddividendo i fondi che ci sono a disposizione”.

“Noi non vogliamo metterci in competizione – termina la Banda Musicale – ma pensiamo che la nostra storia parla per noi e che le due associazioni si ritaglino il loro spazio. Crediamo che questo porterà ad un impoverimento della proposta sul territorio e sul piano culturale. Necessariamente il bacino d’utenza di due bande è inferiore a quello di una sola”.

(Sotto la lettera inviata al Sindaco)