Domani #sanremofamusica si fa in tre: appuntamento n Piazza Bresca, Porto Vecchio e Piazza Colombo

Domani, 24 luglio, triplo appuntamento di #sanremofamusica in Piazza Bresca, Porto Vecchio e Piazza Colombo.

- Dalle 18.30 in Piazza Bresca appuntamento con il Dj Set By Family House w/ Underkalture & Jack’s Brothers

- Dalle 21 in Piazza Colombo appuntamento con i Nuovi Solidi con l’omaggio a Lucio Battisti. Tutti i suoi successi.

La band è formata da:

Bruno Balbo

Adriano Alberti

Massimo Cuccaro

Monica Cortiula

Roberto Curti

Giorgio Zunino

Francesco Morraglia

- Dalle 21.00 al Porto Vecchio appuntamento con Mauro Vero & Doc - G Con l’Omaggio a Police & Sting. La storia cronologica della band fino allo scioglimento e i successi di Sting. Nella scaletta è contemplata una piccola parte acustica che prevede brani come Fragile, Shape of my heart e altri. Inoltre, una parte dedicata a composizioni originali di Mauro Vero e alcuni brani famosi del repertorio italiano (Battisti, Britti, Concato, Elisa) ed internazionale (Benson, Gabriel, Wonder).

La band è formata da:

Mauro Vero, voce e chitarre, Guitar-synth

Mauro Germinario, basso, cori

Agostino Anselmo, tastiere, cori

Andrea Colonna, batteria