Vantaggi per gli associati Confartigianato grazie alla convenzione con Epson per l’acquisto del registratore di cassa telematico

La Confartigianato di Imperia informa che è sempre disponibile, con ulteriori vantaggi, la Convenzione con EPSON Italia per l’acquisto del registratore di cassa telematico modello Epson FP-81II RT 58MM e relativi accessori.

In particolare, come descritto nella scheda allegata, le imprese associate possono acquistare il registratore di cassa Epson FP-81II RT 58MM, comprensivo del servizio di assistenza on site di 1 anno, al prezzo di 445,00 Euro più IVA, beneficiando di uno sconto che è arrivato al 48% rispetto al listino (per acquisti effettuati e ritirati entro il mese di dicembre 2020).

E’ confermata, inoltre, anche l’offerta relativa al kit Epson FP-81II RT 58MM + servizio di assistenza on site di 1 anno + tablet 10” + stand al prezzo di 539,00 Euro più IVA, a fronte di un prezzo di listino di 1.040,00 Euro + IVA (sempre per ordini entro il 31/12/2020).

Con l’occasione si segnala che con le recenti modifiche normative introdotte dal Decreto Rilancio (D.L. 34 del 19/05/2020, in fase di conversione) è stato prorogato al 1° gennaio 2021 il termine entro il quale le imprese che effettuano cessione di beni o prestazione di servizi hanno l’obbligo di dotarsi del registratore di cassa per l’invio dei corrispettivi telematici e l'emissione del documento commerciale senza l’applicazione delle sanzioni previste per mancata trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La Confartigianato ricorda infine che che l’acquisto di un registratore di cassa permette di usufruire di un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di 250 Euro.

Per ulteriori informazioni su come usufruire dei vantaggi della Convenzione, è possibile rivolgersi alla Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.